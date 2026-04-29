Започва ремонт на 2,6 км от АМ "Хемус“. Ще се обнови платното за София при изхода на град Варна. Това съобщиха от АПИ.

Днес 29 април, започва ремонт на 2,6 км от АМ "Хемус“ на територията на област Варна. Строително-монтажните работи ще са в платното в посока София при изхода на град Варна, след пътен възел "Летище“ /между 418-и и 421-и км/. За изпълнението им ще бъде спряно движението в платното, което ще се ремонтира, а всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна.

Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването му е 15 юли т. г.

Този участък от автомагистралата не е ремонтиран близо четвърт век, като от 2002 г. до момента по него са изпълнявани само дейности по текущо поддържане. С реализиране на планираните строителни работи ще се подобри експлоатационното състояние на отсечката и ще се повиши безопасността на пътуващите.

Ремонтът е възложен на дружеството "Пътперфект - Т“ ЕАД, с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на АМ "Хемус“ на територията на областите Варна, Шумен и Търговище.