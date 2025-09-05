По повод празничното шествие на 6 септември, когато отбелязваме 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, за около 20 минути ще бъде променена организацията на движението в центъра на града.От 10:20 до 10:40 ч. ще бъде затворено дясното платно на бул. "Мария Луиза“ в посока към бул. "Осми Приморски полк“ – в участъка от кръстовището с бул. "Владислав Варненчик“ до бул. "Сливница“.Шествието ще тръгне от площад "Независимост“, ще премине по бул. "Мария Луиза“ и ще завърши пред Паметника на приморците, загинали в Сръбско-българската война.Промяната в движението ще бъде обезпечена от ОД на МВР.