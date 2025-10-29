ЗАРЕЖДАНЕ...
Вдъхновяваща изложба за съвременните народни будители подредиха във варненско училище
Идеята на изложбата е да представи съвременните будители — учители и ученици, които в свободното си време творят със слово, музика, изобразително и приложно изкуство, видео и театър. "Ние, учителите, по призвание сме цивилизатори на младото поколение, медиатори между науката и младите хора. Ние носим искрата на познанието и за нас няма по-голямо признание от това, ако сме предали тази искра в душите на учениците си“, споделят организаторите. В изложбата са представени 46 авторски литературни творби на български, немски и английски език, създадени от учители и ученици от четвърти до дванадесети клас. Шест от тях вече са изпратени за участие в националния литературен конкурс "Витошко лале“ 2025. Особено впечатление правят и скулптурите "Герои от света на учебника по биология“, дело на Егге Молла от IX “а“ клас, както и видеопрезентацията на XI "б“ клас със 103 имена на велики българи, поднесена с уважение към историческите будители на нацията.
Емоционален акцент в експозицията е ретроспективната фотоизложба на 18 учители, които работят в училището повече от 20, а някои и повече от 30 години -"Какви бяхме и какви сме сега“. Представени са и издадени от училището книги, както и авторски педагогически публикации. Най-малките ученици участват с рисунки и табла, изпълнени с цветове, символи и обич към знанието.
В осъществяването на идеята активно се включиха и учениците от клуб по интереси по история "Да се знае и помни“, които с ентусиазъм съдействаха за подготовката и подреждането на изложбата.
Организатори на изложбата са Янита Янкова – старши учител по български език и литература, Сияна Георгиева – учител по английски език, Живка Трифонова – старши учител по история и цивилизации и Галина Проданова – учител по информационни технологии, с подкрепата на директора д-р Мартин Вълчев и с любезното съдействие на учители от СУ "Гео Милев".
Със свои стихове участват и учителите Соня Корчева, Таня Табакова и Янита Янкова, а Адриана Илиева- с проза. Анна-Мария Желязкова и Катерина Стоянова от XII "б“ клас представиха рецитал по ученически стихове, представени в изложбата. Специално място има и за Михаела Мартева от XII "а“ клас – носител на втора награда от общинския конкурс, посветен на 175 години от рождението на Иван Вазов.
Изложбата "Народните будители и ние“ е силно послание, че будителството не е минало, а е жива мисия, която продължава всеки ден в българското училище.
Дни преди празника учителите получиха от името на родителската общност специално изработена значка "Съвременен будител“. Инициативата е на Съвета на Училищното настоятелство, което чрез този символичен жест изказва уважение към труда на педагогическите специалисти. Значките са изработени в Центъра за социална рехабилитация и интеграция "Ирис“, които в писмо изразяват своята благодарност към УН на СУ "Гео Милев“ за ангажираността и подкрепата към децата от "Ирис“.
