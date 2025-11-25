Благомир Коцев вече е в морската столица. Той бе конвоиран при строги мерки за сигурност от София през вчерашния ден. Към момента, арестуваният градоначалник е във варненския затвор.
На 27 ноември, в 13:30 часа Благомир Коцев ще се изправи пред Окръжния съд във Варна. Това стана ясно от определение на Върховния касационен съд, който върна делото в морската столица.
Припомняме, че адвокатът на Коцев, Николай Владимиров коментира пред медиите, че най-адекватната мярка към момента би се явявала най-леката такава, предвидена в закона - подписка.
Кметът на Варна бе арестуван в началото на юли и обвинен в корупция. Делото срещу него беше преместено за разглеждане в София заради предполагаемо участие в "престъпния сговор на неустановено лице с имунитет - депутат от 51-вото Народно събрание“.
Вече във Варна: Какво предстои за Благомир Коцев?
