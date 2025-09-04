Магазин на голяма търговска верига ще бъде изграден на терен в близост до вековния чинар в квартал "Аспарухово", който се намира на мястото на бившата текстилна фабрика "Първи май ". Новината разтревожи жители на квартала, които попитаха в социалните мрежи дали няма опасност за дървото, което е защитено от 1969 г. и е на над 1100 години."Вековното дърво попада в друг терен и няма да бъде засегнато от строителството. Чинарът ще бъде запазен", с категоричност заяви за Радио Варна кметът на район "Аспарухово" - Ивайло Маринов. По думите му към момента собствениците са съгласни мястото да е организирано като паркова зона. "Ние говорихме с управителя - имат го предвид и може би в бъдеще ще бъде облагородено", допълни Маринов.Теренът, определен за голямата търговска верига, ще бъде на 15-20 метра от вековното дърво. "Това е символ на "Аспарухово", собствениците съдействат винаги, когато е необходимо", каза още Маринов.