Опашки за козунаци се извиха пред пекарните във Варна, предаде репортер на Varna24.

Цените са между 5 и 7 евро за половин килограм козунак.

Младото поколение споделя, че предпочита да си вземе от пекарната, защото направата на козунак отнема време.

Припомняме, че днес е Велика събота - последният ден от Страстната седмица, предшестващ Великден. Това е и последният ден, в който могат да се боядисат яйца.

Църквата прославя Велика събота като "най-благословения седми ден", защото това е денят, когато Словото Божие лежи в гроба като мъртъв човек, но в същото време спасява света и възкръсва.