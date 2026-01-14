Не надценявайте своите способности! Пореден пример идва от Варна. Снощи – около 19:30 часа, велосипедист – на 36 години, реши, че е по-бърз от автобус. Той предприе неправилна маневра, и е ударен от рейса.Настанен е в болница, с фрактура на лява подбедрица, без опасност за живота.По случая е образувано досъдебно производство.