Верижна катастрофа между три автомобила е станала около обяд на главния път София – Варна в района на Велико Търново. Инцидентът е довел до временни задръствания, съобщава NOVA.По информация на пътните служби няма пострадали хора, а щетите са само материални. Движението в участъка не е спирано, като превозните средства се пропускат поетапно.В резултат на катастрофата са се образували временни опашки, но трафикът постепенно се нормализира. Пътните екипи са на място и регулират движението, за да се избегнат допълнителни затруднения.