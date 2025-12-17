Верижна катастрофа е станала на бул. "3-ти март" във Варна, съобщават очевидци. По думите им са се ударили 4 автомобила. Катастрофата е станала минути след 9 сутринта.Временно е бил затворен за движение участък от бул. "Република" в района на ул. "Анна Фелискова". Няма пострадали.Шофирайте разумно!