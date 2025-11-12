Верижна катастрофа във Варна промени маршрута на основни автобусни линии
Движението на пътни превозни средства в района на инцидента е преустановено и в двете посоки. Заради произшествието е променен маршрута и на някои автобусни линии.
Автобусите движещи се посока център, след спирка "Девня“, продължават по бул. "Св. Елена“ към спирка "Армейска“, а тези, които се движат в обратната посока, след спирка "Мургаш“, преминават по бул. "Трети март“.
При катастрофата няма пострадали лица.
Шофирайте разумно!
