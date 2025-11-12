Верижна катастрофа е станала в 8:42 часа тази сутрин на ул. "Асен Разцветников“ във Варна. По информация на полицията са се ударили 2 автомобила и автобус.Движението на пътни превозни средства в района на инцидента е преустановено и в двете посоки. Заради произшествието е променен маршрута и на някои автобусни линии.Автобусите движещи се посока център, след спирка "Девня“, продължават по бул. "Св. Елена“ към спирка "Армейска“, а тези, които се движат в обратната посока, след спирка "Мургаш“, преминават по бул. "Трети март“.При катастрофата няма пострадали лица.Шофирайте разумно!