Веселин Начев показва досега си с морето в изложба във Варна
Ще видим дванайсет картини, акрил, масло, повечето във формат 140/100 см. Авторът показва и две по-големи платна, които ще са акцент в залите на художественото пространство.
Творбите изразяват състояния, които са плод на преживяванията на художника, запечатани в паметта му по време на крайбрежни разходки. Носталгията на морето през зимата, варненският Централен плаж по време на буря, вълните, деструкцията отвън и отвътре...
Но го има и летният пейзаж около Каварна с фигурата на преден план, камъчето, което детето намира сред вълните в прибоя, за да го хвърли отново в морето. Неизменната повторяемост на живота, която ни дава сигурност, но и камъчето, което винаги мятаме, за да размътим блатото на ежедневието.
Във всяка своя изложба Веселин Начев предлага на публиката нещо ново, различно. Процесът на създаване на една картина не е нито кратък, нито лек, коства му много търсене и промяна.
"Аз доста променям работите. Би могло да се каже, че една картина е завършена, но ми се струва, че нещо не е добре и… продължавам. Доста натрупване има – казва Начев - Събираш парчета от разпадащия се свят. Преподреждаш ги в картини. Усещане за цялост? Творчество? Алтернатива на Реалността? Реалността е безразлична към опита ти. Подмини елегантно практичността, богът на поражението е на твоя страна. И знаеш ли, онези там неща са абсолютно неизползваеми, вероятно са изкуство“.
Седем изложби предложи галерийният сезон на A&G Art Meeting през 2025-та. Със своите различни цветове, стилове, техники и гледни точки програмата и тази година беше изключително класна и добре балансирана. Тя започна ахроматично с живопис на Данил Йорданов. Проф. Станислав Памукчиев диалогизира с публиката чрез своята пластическа лексика, в основата на която бяха водните техники в "Разливи“. Емануела Ковач ни накара да се влюбим /"Love is“/ в нейната "графика, но не съвсем“. Срещнахме се отново с философските послания на Александър Капричев. Бяхме на Марс с Милко Божков. Пътувахме до Китай чрез графиката на Петър Лазаров.
За да се завърнем на морския бряг с платната на Веселин Начев.
Откриването на изложбата на Веселин Начев ще бъде на 22.10.2025 г., сряда, от 18 часа.
Галерия A&G Art Meeting е на ул. "Любен Каравелов“ №8, Варна.
