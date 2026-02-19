От ВиК-Варна съобщиха днес, че поради лошите метеорологични условия и обилното снеготопене, се наблюдава показатела "мътност" на питейната вода.Започнати са мероприятия /промивки и др./ за отстраняване на проблема.А днес до около 17 часа без вода останаха част от абонатите в местности Евксиноград и Малко Ю заради повреда от външна фирма. От 13 часа до около 16 часа абонатите в района на улиците "Перикоп" и "Керч" в кв."Аспарухово" също бяха без водоподаване.