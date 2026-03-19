Варна може да остане без вода!Причината е водопроводната мрежа, която свързва язовир "Камчия" и морската столица, която е стара и силно компрометирана на много места. По думите на управителя на местното ВиК дружество Веселин Русев дължината на трасето е над 100 км. Той допълни, че подобен вариант е възможен при аварии, а проектът за резервно захранване от Девненските извори е в застой.На състоялата се пресконференция, Русев подчерта, че има има голям инвестиционен интерес за южната част на Варна, но наличната ВиК мрежа вече е изчерпана и по тази причина от дружеството искат временен мораториум за новите строителни разрешителни.Управителят на ВиК посочи още, че е необходим проект за изграждане на инфраструктура в район "Аспарухово", за да могат да се осъществят намеренията за жилищни сгради:"Надхвърляме капацитета с почти 50%, което неминуемо ще доведе до смущения в качеството на двете услуги, които предоставяме."