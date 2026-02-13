"Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД започва начисляването на такса за услугите "отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ на имотите в местностите Пчелина, Сотира, Кочмар, Изгрев и Сълзица, които попадат в обхвата на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК- Варна“ ООД - фаза 2“.Промяната е във връзка с въвеждането в експлоатация на новоизградената канализационна мрежа.Таксата ще се начислява съгласно действащите нормативни изисквания и утвърдените цени на ВиК – услугите. Тя ще бъде видима в сметките на абонатите през февруари.От водното дружество канят всички потребители в обхвата на проекта в изброените местности, към чиито имоти има изградени канализационни отклонения, да заповядат в административната сграда на дружеството: Варна, ул. "Прилеп“ 33, сграда 2, ет. 1, "Деловодство“ за попълване на заявление за ползване на канализационната мрежа като носят и документ за собственост на имота.