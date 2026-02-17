ВиК-Варна със спешно становище за готвения утре протест с блокада на Траката
Ръководството на "Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД присъства на среща с жителите на местност "Траката“, община Варна и фирмите – изпълнителки на проект № BG16FFPR002-1.001-0001- "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК- Варна“ ООД - фаза 2“ в района, проведена в сградата на местната администрация на 16.02.2026 г. На нея стана ясно, че нарушената по време на изпълнението на проекта инфраструктура не е възстановена с качество, достатъчно тя да бъде приета от възложителя – ВиК – Варна. Заради некачествената работа на фирмите са отправени редица предписания, чието отстраняване трябва да започне веднага след подобряване на метеорологичните условия.
Неприетата работа на фирмите съответно не е и разплатена, подчерта ръководителят на проекта Сава Коев.
След възстановяването и на уличните настилки до първоначалния им вид предстои и окончателно приемане на обектите от собственика – община Варна с Държавна приемателна комисия.
Припомняме, че преди близо седмица – на 9 февруари, публикувахме желанието на граждани на Варна да протестират и дори да блокират пътя за Златни пясъци, заради нечовешките условия за 21 век.
Днес в сградата на Община Варна се проведе среща между кмета на Варна Благомир Коцев, заместник-кмета по инфраструктурата Димитър Кирчев, ръководството на ВиК дружеството, екипа за управление на проекта, представители на строителните компании и жители на засегнатите райони.
