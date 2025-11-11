ВиК-проект- Варна започна нов голям проект
Ремонтът е в частта от помпена станция "Чуката“ в посока с. Припек“. Той се изпълнява по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК- Варна“ ООД - фаза 2“, стана ясно днес на пресконференция в сградата на водното дружество в морския град.
Това е последният от всичките проекти във Варненска област, финансирани по оперативната програма "Околна среда“. Всичките се отнасят за ремонти на съществуваща водопреносна мрежа, като са изключително важни за водата на морския град.
5 от обектите вече са въведени в експлоатация и са преминали нужните гаранционни срокове без забележки. Сред тях са ремонти на трасета от деривацията Китка – Варна, сред които Падина – Житница, Игатиево, Дъскотна.
Част от тези проекти е и стартиралата преди дни реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна – Златни пясъци, заради която е затворено за движение северното платно на бул. "Княз Борис I“ (посока центъра на Варна). Участъкът от 3,5 км.
На пресконференцията днес стана ясно, че до началото на следващия летен туристически сезон строително ремонтните дейности трябва да приключат.
