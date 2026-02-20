ВиК с важна крачка за решаване проблемите на жителите на Траката
Екипът ще започне работа още в понеделник, до когато от инициативния комитет поеха ангажимент да подадат списък с най-компрометираните участъци. Представители на живеещите в Траката ще участват и в окончателното приемане на обекти по проекта, когато те бъдат приключени.
На този етап фирмите – изпълнителки работят по отстраняване на нередностите според предписанията на ВиК – Варна. Нито един от обектите в района все още не е нито приет, нито разплатен, стана ясно още на срещата.
Управителят на дружеството Веселин Русев пое ангажимент лично да следи възстановителните дейности и да поддържа контакт с жителите на района, както и да участва на инициирана от тях бъдеща тристранна среща, в която да се включи и община Варна като собственик на инфраструктурата.
Припомняме, че онзиден жители на Траката излязоха на протест срещу проблемите, които ги мъчат, породени от ВиК проекта.
