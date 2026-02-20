"Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД ще назначи специален екип от служители, които да следят подадените от граждани сигнали за некачествено възстановяване на настилките след работата по обектите на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК- Варна“ ООД - фаза 2“ в селищно образувание "Траката“. За това се разбраха днес на среща в дружеството управителят инж. Веселин Русев, ръководителят на проекта Сава Коев и представители на Инициативен комитет "Траката“.Екипът ще започне работа още в понеделник, до когато от инициативния комитет поеха ангажимент да подадат списък с най-компрометираните участъци. Представители на живеещите в Траката ще участват и в окончателното приемане на обекти по проекта, когато те бъдат приключени.На този етап фирмите – изпълнителки работят по отстраняване на нередностите според предписанията на ВиК – Варна. Нито един от обектите в района все още не е нито приет, нито разплатен, стана ясно още на срещата.Управителят на дружеството Веселин Русев пое ангажимент лично да следи възстановителните дейности и да поддържа контакт с жителите на района, както и да участва на инициирана от тях бъдеща тристранна среща, в която да се включи и община Варна като собственик на инфраструктурата.