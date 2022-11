Виктория Георгиева с концерт в родната си Варна този четвъртък

© Виктория ще излезе пред варненската публика този четвъртък, 17-и ноември, за специален концерт с музикантите си на сцената на The Brick Port. Певицата, която представи България на Евровизия 2020 и 2021, ще пее във Варна за първи път от две години насам. Концертът започва в 21 часа, а билети могат да бъдат закупени на входа на The Brick Port.



Певицата споделя за концерта във Фейсбук: "Нямам търпение отново да пея пред страхотната публика в моя роден град Варна и то на такава голяма сцена! Варненската публика винаги ме е приемала много топло. Заедно с мен на сцената ще излязат талантливите музиканти Христо Нейчев, Емилио Мархолев, Николай Костадинов и Иван Ценов.“



Виктория Георгиева доби популярност в Европа след участието си на конкурса Евровизия 2020 и 2021 с хитовете “Tears Getting Sober" и “Growing Up is Getting Old". В края на 2021 година певицата спечели третия сезон на шоуто "Маскираният певец“. В средата на лятото тя представи новата си песен "How to Ruin a Life", която пише заедно с шведски и американски екипи. Певицата и екипът ѝ работят усилено по музикалното видео на песента, което се очаква да бъде представено този ноември.