Виртуален форум Световно образование предстои във Варна

© На 19 септември 2021 г., неделя, стартира 42-ият форум Световно образование с неговото 3-то виртуално издание, организирано от "Интеграл“. То ще се проведе от 11.00 до 17.00 ч. и е отворено за участие само срещу регистрация от сайта на събитието. Според желанието на участниците организаторите предлагат предварително уговаряне на онлайн срещи с избрани от тях университети или средни училища. В програмата на онлайн изложението се предвиждат още персонални консултации, тематични презентации и полезни информационни материали, с които посетителите ще разполагат след събитието.



До 19 септември, включително по време на провеждането на виртуалното изложение, посетителите ще имат право на безплатно кандидатстване за всички университети в Холандия.



Присъствените форуми на Световно образование ще се проведат през октомври в градовете София (9-10 октомври), Пловдив (11 октомври), Бургас (12 октомври), Варна (13 октомври). Регистрациите за тях също вече са отворени.



В 42-ия форум "Световно образование“ ще участват образователни институции от Великобритания, Холандия, Швейцария, САЩ, Австрия, Италия, Гърция, България. Сред тях University of Leeds, University of the Arts London, Tilburg University, Fontys University of Applied Sciences, The Hague University of Applied Sciences и Cardiff Sixth Form College, оглавяващо за 11-та поредна година класацията за най-високи резултати на матурите при средните училища на Острова. Участниците във виртуалното и физическите събития са различни и не дублират присъствието си в двата формат.



Тази година Холандия е водеща дестинация за българските кандидат-студенти с около 35% ръст на кандидатите. Сред най-търсените специалности са Международен бизнес, Икономика, Компютърни науки и инженерство, Политика и международни отношения, Психология, Арт и дизайн. Забелязва се интерес и към по-нетрадиционни програми като Физиотерапия, Музика и вокално пеене, Обработка и технология на храните.



За изминалата година около 12% от кандидатите са кандидатствали паралелно в 2 или повече държави. Тази година този процент е нараснал на 15%. Някои бъдещи студенти подават кандидатури в 3-4 дестинации едновременно, за да имат повече възможности и по-голям шанс за прием, посочват консултантите на "Интеграл“. Най-често срещаната комбинация м.г. е била Холандия/Великобритания. Тази година тенденцията се запазва, но и все повече кандидати подават своите кандидатури паралелно в Холандия и Дания/Белгия/Италия.



Повечето западноевропейски държави и учебни заведения изключително бързо са се адаптирали към новата обстановка, предлагайки няколко варианта на обучение – на място, където обстановката позволява, хибриден модел или дистанционно.



За академичната 2021-2022 г. обучението в редица държави и университети в Европа започва присъствено, като се следи обстановката и при необходимост ще се вземат съответните мерки за преминаване към хибридно или онлайн обучение. Във Великобритания предвид добрата ваксинационна кампания на страната, както и отпадането на мерките, университетите посрещат новите студенти на територията на кампуса, като все пак дават опцията и на студенти, които нямат възможност да пътуват поради ограничителни мерки, да започнат обучението си онлайн. За студентите, които се обучават физически и живеят в общежития към университетите, е предвидено регулярно (препоръчително 2 пъти седмично) тестване чрез бърз или PCR тест. Студентите, които имат желание да се ваксинират във Великобритания, могат да го направят безплатно.



Холандското правителство взе решение в средата на август, според което от 30 август отпада спазването на дистанция от 1.5 м и физическо обучение е възможно при лекции и упражнения с не повече от 75 студенти в зала. Маските са задължителни при придвижване в и между сградите на университета. Препоръчително е студентите да се тестват два пъти седмично, като бързите тестове са безплатни за студенти. Датските висши учебни заведения също започнаха учебната година присъствено. По традиция учебната година в Германия започва през октомври. Поради автономността на университетите всеки от тях решава по какъв начин да стартира учебната година. В един от водещите изследователски университети в Европа – Университетът в Манхайм, обучението през първия семестър ще стартира онлайн, докато други университети, като Техническите университети в Мюнхен и в Хамбург, започват присъствено. Повечето университети в Белгия, която е с над 90% ваксинирано население, започват обучението присъствено, като ще се следи развитието на обстановката и при необходимост ще се премине към онлайн обучение, съобщават от "Интеграл“.



За академичната 2021-2022 г. близо 50 от висшите училища във Великобритания взеха решение да "замразят“ таксите или да предложат стипендии за европейски студенти, с което първокурсниците от ЕС ще заплащат досегашните 9250 паунда, вместо очакваните между 12 500 паунда и 18 800 паунда годишно. Видовете финансова помощ са базирани на различни критерии – в по-голям размер тя се отпуска за кандидати с отличен успех и постижения, като броят е ограничен и се предоставя на конкурсен принцип. Съществуват и стипендии, покриващи общежитието, както и такива на база доходи на семейството, а размерът им най-често варира в диапазона 1000-3500 паунда на година. За предстоящата 2022-2023 г. от "Интеграл“ очакват университетите във Великобритания да обявят новите цени, които ще бъдат оповестени по време на изложенията през октомври.



За Холандия таксата за 2022 г. се очаква да бъде 2209 евро, като същевременно се запази политиката първокурсници в бакалавърски програми да заплащат половин такса. Белгия предизвиква все по-голям интерес с достъпните си такси – 962 евро за бакалавър и по-голяма част от магистратурите, възможността за избор между академична и практическа насоченост и програми на английски език.



Във Франция таксата за бакалавърските програми е 190 евро на година. Студентите имат възможност да кандидатстват за социална помощ в размер на 30% от месечния наем, без оглед на сумата и дали става въпрос за общежитие или квартира. От втората година студентите във Франция могат да кандидатстват за допълнително финансиране от 400 евро месечно на база доходите на родителите.



На предстоящите форуми ще бъдат представени отново водещи училища в сферата на туризма от престижната група Swiss Education Group - Швейцария, които ще предоставят стипендии в размер до 30% от таксата за обучение.



С влизането в сила на образователната реформа в гимназиалното образование и настъпилите промени в образователната система в България нарастват и запитванията от ученици в 10-и клас относно избор на подходящ профил във втори гимназиален етап според техните интереси за бъдещо обучение, наблюдават консултантите от "Интеграл“. Учениците и техните родители се интересуват какви са изискванията на западните университети, за да могат да направят информиран избор и да бъдат конкурентни кандидат-студенти. Изборът на профил е свързан и с подготовката по определени предмети, необходими за кандидатстване във ВУЗ както в България, така и в чужбина. За по-специфични програми като медицина, инженерни науки, биология, фармация, архитектура се изисква изучаването на профилиращи предмети като биология и химия или математика и физика. На този ранен етап водещ е по-скоро изборът на специалност, а не на конкретната дестинация.



Все повече учениците от 10 - 11-ти клас и техните родители се информират за професиите на бъдещето и специалностите, които биха ги подготвили за успешно кариерно развитие. Подходящ инструмент за професионално ориентиране е курсът Кариерен навигатор, който "Интеграл“ предлага.



В условията на пандемия пансионните училища и колежи са реагирали бързо, като в много кратки срокове са осигурили онлайн обучение, преустроили са общежитията и са дали възможност на учениците за избор – дали да останат в пансиона или да се завърнат по домовете си. Някои партньори предлагат на чуждестранните ученици онлайн програми и курсове, които могат да се учат паралелно с обучението в България и дават възможност за завършване с две дипломи.



Обучението на английски език е приоритетно в тази възраст и Великобритания остава лидер като предпочитана дестинация в сегмента средно образование. Средната стойност на пансионните училища във Великобритания е 35 000 – 40 000 евро.



Повишава се и интересът към пансионни училища в Европа, които предлагат обучение на английски език, като особено впечатление прави интересът към Швейцария. В портфолиото на "Интеграл“ са включени училища от Германия, Испания, Италия, Португалия и Дания. В Дания обучението е безплатно, като дестинацията става все по-предпочитана в този сегмент. Отчетливо висок интерес има към програмата Международен бакалауреат (IB). Тя се предлага и в България, но предпочитанията към чужбина са свързани с по-големия брой предмети, които се предлагат в отделни групи; възможността да се научи перфектно втори чужд език; разнообразните извънкласни занимания; специализираната подготовка за прием в университет по определени специалности.



Тенденциите във възрастовите групи се запазват. Заминаващите ученици са след 7 и след 10 клас, като консултантският процес с родителите започва на етап 4-5 клас.



Интересът към езиковите ваканции през 2021 г. е бил голям, въпреки несигурната ситуация около пътуванията, отчитат от "Интеграл“. В сравнение с лято 2020 пътуващите тази година са били двойно повече. Реализираните дестинации са Швейцария, Германия, Франция, Австрия, Италия. По-висока е била и средната продължителност на ваканциите спрямо миналата година. Много семейства са предпочели триседмичен вместо обичайния двуседмичен формат. Намалява средната възраст на пътуващите на езикова ваканция с "Интеграл“ - през това лято тя е била 2 г. по-ниска от предходния сезон (15.4 спрямо 13.6 г.).



В момента езиковите центрове се подготвят за зимните ваканции, като ще се спазват всички противоепидемични мерки. По време на изложенията в рамките на 42-ия форум Световно образование ще има актуални предложения. Близо 90% от езиковите центрове са запазили цените си от 2020 г. Очаква се леко повишение в цените на езиковите ваканции за лято 2022.