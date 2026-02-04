От 14 до 18 февруари Държавна опера Варна организира безплатен майсторски клас (без такса за участие) с доайена на цигулката Минчо Минчев.Един от най-изтъкнатите български цигулари с международна кариера, маестро Минчев е известен с виртуозността и дълбокия си музикален изказ. Бил е солист на световноизвестни оркестри като Лондонската кралска филхармония, Амстердамския симфоничен оркестър, Санктпетербургската филхармония, Дрезденската филхармония, Букурещката филхармония, Атинската филхармония и много други. Наред с активната си концертна дейност, той е и уважаван педагог, дълги години професор по цигулка в Германия, с голям принос към обучението на млади музиканти. През 1977 г. специално за него Българската държава купува цигулка Страдивариус "Барон Витгенщайн", изработена от италианския майстор през 18-и век.Кандидатстващите за участие в майсторския клас цигулари могат да изпращат своите заявки (автобиография и по възможност видео файл с тяхно изпълнение) до 9 февруари на имейл адреса на артистичния секретар на Държавна опера Варна: artsecretary@tmpcvarna.com. Всички селектирани кандидати ще получат уведомление.Майсторският клас се реализира по проект, с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU), във връзка с одобрено предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.021-0011 "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна", финансирано по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС по процедура № BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини" на Националния план за възстановяване и устойчивост.