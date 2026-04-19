Изборният ден в 313-а секция, разположена в ОУ "Стоян Михайловски“ във Варна, протича при висока активност и спокойна обстановка, предава репортер на ФОКУС.
Регистриран е един технически проблем с устройството за гласуване - след като машината е отказала да разпечата разписка, избирателка е упражнила правото си на глас чрез хартиена бюлетина.
От РИК- Варна съобщиха, че над 50 машини са дали дефект малко след старта на изборния ден.
