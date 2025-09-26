31- годишен жител на Балчик, известен на МВР, е задържан вчера от служителите на Първо РУ, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна. Срещу него е образувано досъдебно производство, тъй като според събраните до момента доказателства, дни по-рано той извършил кражба на четири броя пакети с кафе на зърна от хранителен магазин в центъра на Варна.Отново за кражба са задържани и две жени – на 29 и 64 години. В единия случай, по-младата нарушителка, е извършила кражба на пари от шкафче на фитнес зала, а при другия инцидент, по-възрастната жена, е присвоила стоки от магазин, без да ги заплати. Само бързата реакция на служителите на реда довела до установяване и задържане на посегателките. За случаите е уведомена прокуратурата.