Високо признание за варненски университет

© Икономическият университет във Варна отново е част от престижната рейтингова система Impact Rankings 2024 на Times Higher Education. ИУ-Варна е един от четирите български университета и единственият от град Варна, намерили място в класацията за 2024 г., оценяваща представянето на висшите училища в областта на Целите на ООН за устойчиво развитие.



Impact Rankings оценява университетите спрямо техния принос за постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие. Използват се индикатори за оценка в четири области: научни изследвания, управление, обхват и преподаване.



Чрез участие в класацията висшите училища демонстрират отлични резултати в приноса си към глобалното устойчиво развитие и заявяват ангажимента си към справяне с най-належащите предизвикателства в световен мащаб като екологична устойчивост, социално включване, икономически растеж и партньорства.



През 2024 г. класирането на ИУ – Варна в рейтинговата система по отделни Цели за устойчиво развитие е както следва:



Цел 4. Качество на обучението (Quality Education) - позиция 1001-1500;



Цел 5. Равенство между половете (Gender Equality) - позиция 601-800;



Цел 9. Индустрия, иновации и инфраструктура (Industry, Innovation and Infrastructure) - позиция 801-1000;



Цел 17. Партньорства за целите (Partnerships for the Goals) - позиция 1001-1500.



В крайното класиране на рейтинга за 2024 г. попадат общо 2152 университета от 125 държави/региона.