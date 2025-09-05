Най-после, след редица перипетии, заради финансиране на проекта, ремонтът на ул. "Младежка" върви с пълна сила. Вече се асфалтира трасето, полагат се бордюри и се правят тротоарите.Основният ремонт на улица "Младежка“ в район "Младост“ стартира през средата на март. Той е в отсечката между ул. "Тихомир“ и бул. "Република“. По предварителни разчети, трябваше да продължи общо 5 месеца, но забавяне във финансирането попречи това да се случи.Самата "Младежка“ ще е цялостно преасфалтирана, с нова тротоарна настилка и ново улично осветление. Ремонтът обхвана и мостовото съоръжение, и подлеза.