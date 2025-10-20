Улицата най-после е асфалтирана. Вече се движат коли по нея, а живеещите наоколо отново паркират пред блоковете, видя репортер наСтава дума на ул. "Младежка“. Видно е, че само малка част от тротоарите не са завършени, няма и пътна маркировка.Основният ремонт на улицата стартира в средата на март. Той е в отсечката между ул. "Тихомир“ и бул. "Република“. По предварителни разчети, трябваше да продължи общо 5 месеца, но забавяне във финансирането попречи това да се случи.Проектът за нея включва цялостно преасфалтирана, нова тротоарна настилка и ново улично осветление. Ремонтът обхвана и мостовото съоръжение, и подлеза.