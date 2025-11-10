Вижте "Фарът на рибарите" във Варна със 100 години разлика
"Фарът на рибарите" – зелената навигационна светлина, в удобна близост до сградата на Морска гара, открай време е предпочитано място за среща, раздумка и наздравица на въдичарите, без оглед на часа.
Отсрещната – червената навигационна светлина, попада в зона на Военноморска база - Варна.
През 1903 г. в края на всеки от трите вълнолома, са поставени и въведени в експлоатация пристанищните фарове – три идентични метални кули. Кулите на входните зелена и червена светлини функционират и досега, а тази от големия вълнолома е заменена с нова и понастоящем е част от експозицията на Военноморския музей. Новият фар, с два метра по-висок от предшественика си, е издигнат върху същия постамент, изграден за целта при построяването на вълнолома.
На 15 август 1863 г. във Варненския залив е светнал за първи път не само най-старият фар на нос Галата, но и пристанищният фар на Варненския нос (Варна бурун) – червена постоянна светлина, разположена в основата на бъдещия вълнолом, чиито строеж е започнат през 1895 г., след гласувания от Народното събрание “Закон за направата на портове във Варна и Бургас".
Припомнете си "Преди и сега“ от миналия път ТУК.
