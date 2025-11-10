Сподели close
"Фарът на рибарите“. Тази навигационна кула е една от трите на Морска гара – Варна. В днешната част от рубриката на Varna24.bg"Преди и сега“ ще ви покажем зеления и червения фар с разлика от 100-тина години.

"Фарът на рибарите" – зелената навигационна светлина, в удобна близост до сградата на Морска гара, открай време е предпочитано място за среща, раздумка и наздравица на въдичарите, без оглед на часа.

Отсрещната – червената навигационна светлина, попада в зона на Военноморска база - Варна.

През 1903 г. в края на всеки от трите вълнолома, са поставени и въведени в експлоатация пристанищните фарове – три идентични метални кули. Кулите на входните зелена и червена светлини функционират и досега, а тази от големия вълнолома е заменена с нова и понастоящем е част от експозицията на Военноморския музей. Новият фар, с два метра по-висок от предшественика си, е издигнат върху същия постамент, изграден за целта при построяването на вълнолома.

На 15 август 1863 г. във Варненския залив е светнал за първи път не само най-старият фар на нос Галата, но и пристанищният фар на Варненския нос (Варна бурун) – червена постоянна светлина, разположена в основата на бъдещия вълнолом, чиито строеж е започнат през 1895 г., след гласувания от Народното събрание “Закон за направата на портове във Варна и Бургас".

