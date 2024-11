Вижте Намибия, без да излизате от Варна

© Фотографът Сандро Арабян представя в Градската художествена галерия “Борис Георгиев" – Варна, от 12 до 30 ноември 2024 г. своята самостоятелна изложба “Намибия / Природата". Фотографиите в нея са уловили мигове от две пътувания в африканската страна, които авторът предприема заедно със своята майка - уважаваната художничка проф. Десислава Минчева. Артистичният поглед към красотата на пустинята намира своята реализация в съвместна изложба на двамата през септември в залите на СБХ на “Шипка" 6. Сега Сандро Арабян носи във Варна селекция от своите произведения в този проект, направена специално за пространствата на Варненската галерия.



За работата на своя син Сандро Арабян по темата за намибийската природа проф. Десислава Минчева споделя: “Фотографиите на Сандро са забележителни. Наложи се да се избират кадри от общо над 12 000... Искрено съжалявам, че огромен брой от тях няма да могат да бъдат показани, поне сега. Те съдържат всичко онова, което прави света ни, а и живота ни да изглеждат съвършени. Не просто красиви, а наистина съвършени! Понякога – нереални отрязъци от природата, силни и първични, друг път – игра на плавни и хармонични светлини и сенки, пясъчни гънки в музикален ритъм и абстрактната фактура на пустинята, само моменти или пък вечност... Честни, искрени кадри, без промяна на истинността, без разкрасяване и преднамереност, фотографии документи. Просто възможният Рай."



Авторът Сандро Арабян представя своя проект така: “Като на шега, през 2023 година се озовах не веднъж, а два пъти в Намибия. Място, където разбрах значението на думите "простор"и "необятност". Нещото, което ме впечатли най-много там, бе природата. Тя предлагаше гледки, които те карат да се питаш дали си на планетата Земя или на Марс. Архаични дюни и планини, странни дървета, оцелели незнайно как цели векове, изобилие от животински видове - от тюлени до крокодили, слонове и жирафи... и всичко това на фона на златните, розови или откровено червени пясъци! Излизането вечер беше, като да отидеш в планетариум. Никога не бях виждал толкова звезди в небето! Странните им конфигурации, различни от обичайните за нас, допълнително създаваха усещане за нереалност.



През деня наблюдавах как безброй песъчинки танцуват вечния си танц по върховете на дюните. Съвършенството на формите, създадени от тях, изчезваше под стъпките ни, но на другата сутрин порядъкът вече биваше възстановен от вятъра. Заснемайки всичко това, се чувствах като на изследователска мисия. Вътрешният ми глас изискваше да не изпускам нито миг и да заснема всичко заобикалящо ме по най-добрия начин, затова направих над 12 000 кадъра, изпълнени с пъстрота, неочакваност и божествена красота.



С фотографиите си се опитах да запечатам това величие на природата и да предам спокойствието, което изпитах, изправяйки се пред нея."



Сандро Арабян



1988 Роден в София.



2017 магистър по фотография и дизайн в Elisava Barcelona school of design and engineering



2016 магистър по фотография в Нов български университет



2013 бакалавър по фотография в Нов български университет



Самостоятелни изложби



2021 "В началото“, Арт салон Радио Варна, Варна



2021 "В началото“, галерия "Райко Алексиев“, София



2018 "Gathering“, Phandora private club, Барселона, Испания



2015 "Моят арменски род“, A&G Art meeting gallery, Варна



2015 "Един друг свят“, галерия "Теди“, Варна



2012 "Моето арменс © ко семейство“, СБХ – Шипка 6, София



2009 "В околностите на Ичера“, галерия "Теди“, Варна



2008 "Портрети“, галерия "Теди“, Варна



Групови изложби



2022 "Една фамилна история" (с Юлий Минчев, Калина Тасева и Десислава Минчева) в Градска художествена галерия - Варна



2021 "В началото“, CONTEXTUS, Пловдив



2018 “Greetings From Barcelona" (групова изложба на студенти от Elisava, "Elisava gallery“, Барселона, Испания



2017 “Greetings From Barcelona" (групова изложба на студенти от Elisava), "Miscelanea gallery“, Барселона, Испания



2017 “Ocupar – Habitar" (групова изложба на студенти от Elisava), "Can Framis", Барселона, Испания



2017 “Gothic Delights" (групова изложба на студенти от Elisava), "Pati Llimona" civic center, Барселона, Испания



2017 "Пътеката“ (с Десислава Минчева, Калина Тасева и Юли Минчев), галерия "Арте“, София



2014 "Анахронизми“ (групова изложба на студенти от Нов български университет), "Червената къща“, София



2013 "Моят арменски род“ (С Хари Арабян), галерия "Пролет“, Бургас



2012 "Заедно“ (с Десислава Минчева, Хари Арабян, Калина Тасева и Юли Минчев) галерия "Теди“, Варна



2011 "Фрагменти“ (с Хари Арабян), галерия "Арте“, София



2010 "Портрети, прозорци и врати“ (групова изложба на студенти от Нов български университет), галерия "The private space", София



2008 "Портрети“, галерия "Теди“, Варна



Изложбата ще остане експонирана във Варненската галерия до 30 ноември 2024 г.



Градска художествена галерия “Борис Георгиев" - Варна, ул. “Л. Каравелов" 1



Работно време: понеделник - събота: 9:30 - 17:30, почивен ден - неделя.