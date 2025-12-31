Вижте Новогодишната програма на площад "Независимост" във Варна
©
Празничният концерт на пл. "Независимост“ започва в 22:00 ч. на 31 декември 2025 г. и ще продължи до 02:00 ч. на 1 януари 2026 г. Вече е изградена и сцената за събитието. Сред звездите, с които варненци и гостите на града ще посрещнат новата година, са още българската рок банда БТР, певицата, представила страната ни на Евровизия – Виктория Георгиева, както и обичаният фолклорен ансамбъл "Варна“.
Около един часа след полунощ ще звучат хитове от 90-те години "Best of 90's mix“, с участието на C-Block, Румънеца и Енчев и други. След тях на сцената ще излезе и изпълнителят, спечелил с песните си сърцата на хиляди почитатели на Балканите – Романос Колитос.
Водещи на празничната програма ще бъдат Ива Иванова и Тито Димитров, а точно в полунощ небето над Варна ще бъде озарено от кратка, четириминутна празнична заря.
Новогодишната програма е част от успешните инициативи, които Община Варна изпълнява като бенефициент по схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“ № BG-RRP-11.021-0011 по процедура BG-RRP-11.021 – Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Новогодишна програма по часове:
22:00 ч. – Водещ Ива Иванова
22:10 ч. – Виктория Георгиева
22:50 ч. – БТР
00:00 ч. – фолклорен ансамбъл "Варна“
Водещ Тито Димитров
00:15 ч. – Ishtar Alabina & The Gypsies and Jimi Sissoko
01:15 ч. – Best of 90’s mix (Румънеца и Енчев, C-Block и др.)
01:45 ч. – Romanos Kolytos
02:00 ч. – 02:10 – Край
Още по темата
/
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек, който е енергичен и с жив дух
27.12
Още от категорията
/
Варненски свещеник, баща на 6 деца: Мъжете в семейството трябва да създават мир и спокойствие в дома
24.12
Варненец: Когато утре вие галеници захленчите по дребни битови глезотии, спомнете си за Роберт! И го пазете на пътя!
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Внукът на една от загиналите в катастрофата на Колхозен пазар: Ще...
14:11 / 30.12.2025
АПИ: Ограничения по АМ "Хемус" в района на Варна
18:10 / 29.12.2025
Студ на Нова година във Варна, после тотален обрат
19:50 / 28.12.2025
Жълт код за силен вятър във Варна в понеделник
15:42 / 28.12.2025
Магьосник от Варна, предизвикал фурор в социалните мрежи, организ...
09:11 / 28.12.2025
Бурен вятър ни очаква днес, издаден е жълт код за област Варна
08:48 / 28.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.