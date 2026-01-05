Сподели close
Един от най-емблематичните символи на Варна! Това са Пропилеите на Морската градина, които днес са "герои“ в рубриката на Varna24.bg"Преди и сега“.

На горната снимка от нашия колаж те все още не са напълно завършени. Това става преди 70 години.

Колонадата на входа на Морската градина във Варна е построена през 1939 г. по проект на главния архитект Георги Попов, в стил Ар Деко, като част от цялостното оформяне на главния вход към парка, и въпреки че първоначално е открита, окончателно е завършена през 50-те години с добавяне на още колони, превръщайки се в символ на града и градината.

Пропилеи (преддверие на старогръцки) е параден вход, оформен с портик и колонада, разположен симетрично около оста на движение. Строи се пред входовете на гръцки светилища и по-късно – на обществени сгради.

До средата на XIX век районът на днешната Морска градина е било голямо поле, извън очертанията на града. Първообразът на градска градина за обществено ползване възникнал през пролетта на 1862 г. В началото тя представляваше зеленчукова градина на мястото, където сега е входът-колонада, а по-късно, на още 4 декара бяха засадени вишневи дръвчета.

Морската градина е свързана с името на Антон Новак. По молба на варненската община, през 1894 г. Карел Шкорпил покани паркостроителя, който приел и на всяка година беше назначен за управител на градината.

