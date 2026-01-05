Вижте Пропилеите във Варна със разлика от 70 години
На горната снимка от нашия колаж те все още не са напълно завършени. Това става преди 70 години.
Колонадата на входа на Морската градина във Варна е построена през 1939 г. по проект на главния архитект Георги Попов, в стил Ар Деко, като част от цялостното оформяне на главния вход към парка, и въпреки че първоначално е открита, окончателно е завършена през 50-те години с добавяне на още колони, превръщайки се в символ на града и градината.
Пропилеи (преддверие на старогръцки) е параден вход, оформен с портик и колонада, разположен симетрично около оста на движение. Строи се пред входовете на гръцки светилища и по-късно – на обществени сгради.
До средата на XIX век районът на днешната Морска градина е било голямо поле, извън очертанията на града. Първообразът на градска градина за обществено ползване възникнал през пролетта на 1862 г. В началото тя представляваше зеленчукова градина на мястото, където сега е входът-колонада, а по-късно, на още 4 декара бяха засадени вишневи дръвчета.
Морската градина е свързана с името на Антон Новак. По молба на варненската община, през 1894 г. Карел Шкорпил покани паркостроителя, който приел и на всяка година беше назначен за управител на градината.
