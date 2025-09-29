ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте Варна с 45 години разлика
©
Днес в рубриката "Преди и сега" на Varna24.bg ще ми покажем част от ж.к. "Чайка". 15-етажните блокове зад Математическата гимназия са били едни от най-високите постройки за времето си в морския град.
За разлика от целия комплекс те са били макетирани отделно. Макетът им е направен от Милко Минков през 1965 година. Любопитно е, че през същата година е проектиран и уникалния за времето си у нас бар "Кукери" на Златни пясъци.
Квартал "Чайка" е построен като комплекс от затворен тип през 70-те и 80-те години на XX век. "Чайка“ е бивша вилна зона, старото и име е "Рупи“. Земята под нея е държавна, отчуждена от хората по времето на социализма, за строителство на едропанелни сгради, като всички собственици на земи там са били обезщетени. Въпреки това след 1990 г., след няколко спорни съдебни решения, там са реституирани около 20 парцела. Поземлените имоти, в които се намират училищата, са общински. Чайка е единственият квартал на Варна, разположен предимно на държавна земя.
Припомнете си "Преди и сега" от миналия път ТУК.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Атанас Зафиров от Варна за безводието: Нямаме магическа пръчка да премахнем годините на бездействие
28.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Атанас Зафиров от Варна за безводието: Нямаме магическа пръчка да...
19:07 / 28.09.2025
Варненец в топ 5 на световен конкурс за модели, тренира и волейбо...
18:38 / 28.09.2025
Поредно очарователно попълнение за зоопарка във Варна - бебе кенг...
18:25 / 28.09.2025
Стотици варненци подкрепиха световните ни вицешампиони пред входа...
17:36 / 28.09.2025
Днес варненци ще се придвижват пеша: Морската столица се включва ...
10:23 / 28.09.2025
Значителна облачност и само 19 градуса за Варна днес
08:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.