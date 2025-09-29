Сподели close
"45 години стигат, времето е наше"..., се пееше в една емблематична песен. Понякога смятаме, че времето лети, а друг път, че се движи по-бавно от костенурка. Неговият ритъм е субективен, но се вижда най-вече при сравнение на снимки от едно и също място, отразяващо различни епохи.

Днес в рубриката "Преди и сега" на Varna24.bg ще ми покажем част от ж.к. "Чайка". 15-етажните блокове зад Математическата гимназия са били едни от най-високите постройки за времето си в морския град.

За разлика от целия комплекс те са били макетирани отделно. Макетът им е направен от Милко Минков през 1965 година. Любопитно е, че през същата година е проектиран и уникалния за времето си у нас бар "Кукери" на Златни пясъци.

Квартал "Чайка" е построен като комплекс от затворен тип през 70-те и 80-те години на XX век. "Чайка“ е бивша вилна зона, старото и име е "Рупи“. Земята под нея е държавна, отчуждена от хората по времето на социализма, за строителство на едропанелни сгради, като всички собственици на земи там са били обезщетени. Въпреки това след 1990 г., след няколко спорни съдебни решения, там са реституирани около 20 парцела. Поземлените имоти, в които се намират училищата, са общински. Чайка е единственият квартал на Варна, разположен предимно на държавна земя.

