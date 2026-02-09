Вижте центъра на Варна преди култовия през 80-те години снекбар
Днес в рубриката на Varna24,bg – "Преди и сега“, ще ви покажем и разкажем за тази част на площад "Независимост“, на която се събират бул. "Княз Борис“ и улиците "Преслав“, "Цар Симеон I“, "Мусала“ и "Фредерик Шопен“.
На горната снимка от нашия колаж, правена преди повече от 100 години, се вижда хотел "Мусала“, скрит зад сградата, в която е било ателието на известния архитект Дабко Дабков, но кооперацията, в чийто приземен етаж бе снекбара, не е съществувала.
През 70-е години на ХХ век в партера на сградата е открит първия снекбар в България – "Одесос“. След това се открива "Отечество“ в София, "Златна Тракия“ в Стара Загора, последвани от други градове и курорти.
Както споменахме "Одесос“ е първия снекбар у нас. Той е проектиран от "Туристпроект“ (арх. Михаил Витанов, инж. Борис Кръстев, инж. Георги Рашков, инж. Румяна Велева). В изпълнение на проекта е извършено основно преустройство на тази част от сградата, премахнати са всички неносещи елементи, за да се получи необходимото функционално пространство.
Вниманието на посетителите привличаше голямото осветително тяло с диаметър 4 метра със стотици висящи тръби, спускащо се от тавана в челната част на снекбара.
Заведението имаше 160 места в закритото пространство и 150 в откритото. Бързо се превърна във високорентабилен обект на "Балкантурист“.
От дясната страна на снимките днес е магазинът на "Ню Йоркър“ (бивш "Валентина“), за който писахме, че е най-големия Pop-It l в света.
Припомнете си "Преди и сега“ от миналия път ТУК.
