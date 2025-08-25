ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте част от Гаровия площад във Варна с разлика от 60 години
Разликата между двете снимки от нашия колаж е около 60 години. На пръв поглед почти нищо не се е променило. Това е така, тъй като тази част на града е една от най-старите, която я превръща и в едно от първите урбанизирани места - с нови, модерни и практични сгради в началото на ХХ век, които за щастие не са съборени през социалистическия период на България.
Ясно и на двете снимки се очертава силуетът на сградата на Български морски флот. Припомнете си ТУК за нейната история и за това, че е част от едно от красивите и емблематични течения в архитектурата на Стария континент.
От лявата страна на двете снимки е сградата, проектирана за банка "Български кредит". Тя е построена през 1936 г.
Иначе тази част от площад "Славейков", както е официалното наименование на Гаровия площад, има изключително стара история. През елинистическата епоха (от средата на IV до I век преди Христа) градът функционира като класически полис – град-държава със самостоятелно стопанство и управление. Възможно е в социално-правната си организация да е повлиян от изкования от Анасксимандър за Аполония колонистки законоустройствен зърнопроизводителен район в тила му играят съществена роля за бързото икономическо замогване. Според археологическите данни скелята на античното одеско пристанище се намира в близост до сегашния Гаров площад, под трасето на бул. "Приморски". Там по-късно са изградени средновековното градско пристанище и това от османския период.
Варненка срещу проекта на "Галата": Развитието на един град не се измерва само в застроени площи
08:37
Вижте новата "Мис Варна"
22.08
