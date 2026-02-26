Днес - 26.02.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Звездица - м-ст Летището, м-ст Под село.На 26.02.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна – м-ст Крушките, м-ст Кантара, част от м-ст Боровец, с. Звездица.На 26.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Траката, м-ст Евксиновград, м-ст Ваялар, м-ст Голяма могила, м-ст Малко Ю, м-ст Средна трака и част от ул. Св. Св. Константин и Елена.На 26.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Сан Стефано 29, 31, 33; ул. Черноризец Храбър 17, електрозахранени от ТП 148.На 26.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - КК Чайка – ул. Катя Папазова, района около ХОСПИС-СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН ЕООД, електрозахранени от ТП 692.На 26.02.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Изворско - клиентите, електрозахранени от ТП ТКЗС Изворско.В периода 23.02.2026 г. - 27.02.2026 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 26.02.2026 г. - 27.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Пчелник - клиентите, електрозахранени от ТП 1.На 26.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 3.На 26.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.В периода 26.02.2026 г. - 27.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН,така че да не лишават всички клиенти.В периода 23.02.2026 г. - 27.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Аспарухово и с. Комунари.На 26.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та от пресечката с ул. 5-та до пресечката с ул. 32-ра, ул. 28-ма, ул. 32-ра; ул. 26-та, ул. 24-та, ул 1-ва и ул. 20-та в района около училището и кметсво с. Кичево.На 26.02.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Здравец.В периода 26.02.2026 г. - 27.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 26.02.2026 г. - 27.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Звездица – ул. 16-та, ул 7-ма, ул. Вега, ул. Еридан, ул. Калисто, м-ст Екшелма/Под селото.