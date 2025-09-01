ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте едно емблематично място във Варна с разлика от 60 години
Кът като кът от гръцката махала, но кът, който крие и изненади. Днес в рубриката на Varna24.bg - "Преди и сега", ще ви разкажем за това емблематично място, на което се събират улиците "Одесос", "Преслав", "Цариброд", "Дръзки", Вардар" и "Сан Стефано".
Това е мястото, от където може да се поеме или към ЖП гарата, или към Пристанището. Това е началото на старото ларго във Варна - улица "Преслав". Тя е била най-личната търговска артерия в града.
На двете снимки ясно се вижда и купола на Щаба на ВМС. Това е най-внушителната сграда на ул. "Преслав". Тя е построена за нуждите на Търговско-индустриалната камара и стоковата борса. Проектирана е от архитектите Дабко Дабков и Стефан Венедикт Попов. Построена е върху част от стария барутен погреб (Барутхането). Строителството й започва през 1929 г. и завършва през 1933 г. Открита и осветена от епископ Андрей през 1935 г. Сградата струва 15 480 000 лв., от които стоковата борса заплаща 6 850 000, а Индустриалната камара – 8 621 000. В общата сума влизат около 2 500 000 лв., заделени за доизграждане на театъра, каквато е уговорката с общината, която отпуска безвъзмездно 700 кв.м площ. Сградата е архитектурен паметник от местно значение.
Проектирана е с едро мащабирани барокови елементи. Характерно за сградата е мощният полуобъл ризалит, който завършва с огромен кръгъл купол с форма на щит. До трите засводени врати се достига чрез обширни полукръгли стълбища. Вратите са фланкирани от коринтски колони, които носят балюстраден балкон. Сградата олицетворява силата и мощта на индустриалната камара и стоковата борса.
От 1952 г. сградата е предадена на военното министерство и се използва като Щаб на ВМС.
