Вижте едно място във Варна с разлика от над 100 години
Улица "8 ноември“ днес е "герой“ в рубриката на Varna24.bg – "Преди и сега“.
През 60-те години на XX в. сградата в лявата част на двете снимки (бившето консулство на Белгия) е предоставена за нуждите на музея. Обновената през 1990-1991 г. експозиция е разположена на три нива. В тях е представено развитието на Варна от Освобождението през 1878 г. до началото на Втората световна война през 1939 г. Този, макар и кратък период, е време на динамични промени във всички сфери от живота на града. Време, когато варненци се разделят с ориенталското наследство и усвояват опита и достиженията на модерния европейски свят.
В приземния етаж на музея са изложени експонати, илюстриращи икономическото развитие на града.
На горната снимка от нашия колаж не се виждат "южните римски терми" или познатите сред варненци "малки римски терми". Те са открити случайно при изкопни работи за жилищен блок през 1960 г. Според археологическите материали на водещия археолог - Горанка Тончева от 1961 г. първоначалната сграда е построена към края на ІІ и е просъществувала до V век. Вероятно през V – VI век. е била преустроена и разширена на север. Има данни, че южните терми са били използвани в периода III-VI век, когато Одесос, както и цялата римска империя преживяват упадък, а Северните терми са били разрушени и не са функционирали.
Улицата днес се казва 8 ноември. Не напразно е кръстена така. На тази дата всяка година Българската православна църква чества Архангеловден, най-големия есенен празник след Димитровден. Според християнската религия, пред престола на Господа винаги стоят седем първенствуващи ангели (архангели), първият от които е Архангел Михаил, представящ Божието слово.
