Вълноломът днес е "герой“ в рубриката на Varna24.bg"Преди и сега“. Разликата между горната и долната снимка от нашия колаж е над 100 години. Асно се вижда Сев Севмес (днес район "Аспарухово“), което означава Тихото място, както и нос Галата. Ясно се вижда че няма никаква растителност.

Човекът на горната снимка е застанал в близост до сегашния плувен комплекс "Приморски“, на улица "Фердинанд“, както се е казвал сегашния булевард "Приморски“ в периода от 1890 г. до 1945 г.

Вълноломът във Варна е изграден от 1896 до 1901 г., но се е срутил с 4 метра и е преустроен с разширена основа, южен вълнолом и фар. Източната част на вълнолома, завършваща с морския фар и мозайка на Св. Николай, е най-популярна, докато южният вълнолом допълва защитата на пристанищния вход. Строителството на източния вълнолом започва през септември 1896 г. и завършва през август 1901 г. Само няколко дни след построяването си, първоначалната конструкция потъва с около 4 метра. Впоследствие е предприето възстановяване, което включва разширяване на основата и построяване на перпендикулярен южен вълнолом.

През 1904 г. е завършено разширението и е добавен морският фар, който е част от източния вълнолом. Първоначалният фар е заменен с нов, а старият се намира в двора на Военноморския музей. По-стари изображения показват бюстове на цар Фердинанд и Сталин, които са били на мястото на сегашната мозайка на Св. Николай. През 1994 г. е осветена мозайка с образа на Св. Николай Чудотворец в края на вълнолома, близо до фара.

