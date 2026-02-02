Сподели close
Тази година нови абитуриенти ще се радват на свободния, според тях живот извън училище, но дори и техните родители не си спомнят за този паметник във Варна. Историята тече, променя живота! Тя е такава, каквато е, но не трябва да се бърка с идеология, а без излишни страсти да разказва за едни други времена. Днес в рубриката на Varna24.bg"Преди и сега“, ще ви покажем площада край сградата на общинската администрация във Варна. Самата сграда е открита на 6 септември 1981 година. И докато тя все още е на мястото си, то паметникът, който виждате на лявата снимка на нашия колаж вече не е там. Той е открит година след Партийния дом, чийто функция преди години имаше днешната сграда на Общината.

В момента на същото място се извисява паметникът на падналите чинове в Сръбско-българската война.

Паметникът на Георги Димитров е третият във Варна, посветен на висшия държавен и партиен функционер на НРБ.

Първоначалната идея за този монумент е, той да бъде издигнат на мястото на паметника на Стефан Караджа. По-късно се решава да е в пространството между Партийния дом и Археологическия музей, тъй като е по-широко и той ще изпъкне.

Паметникът е дело на творчески колектив с ръководител – изявеният скулптор Валентин Старчев от София и варненските архитекти Богдан Томалевски и Варужан Маноян.

След началото на демократичните промени той е демонтиран, а на мястото му е поставен паметникът на падналите приморци в Сръбско-българската война.

