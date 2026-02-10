Хотел "Черно море“ е един от символите на морската столица.попадна на проект за реконструкция и модернизация сградата, която дълги години е била най-висока в града. Той е дело на архитектурно студио "АРХЛАЙН – НИКОЛОВ“.Независимо, че не е одобрен, то той поне дава различна гледна точка, за това как е можело да се промени Варна.Фасадното решение предвижда използването на облицовки от еталбонд. Вижда се, че се предлага покриване на емблематичните балкони, в обща обемна фасада. Така заприличва на другия подобен по времето на Интерхотели през 80-те години на ХХ век – хотел "България“ в Бургас.Хотел "Черно море“ е проектиран от арх. Симеон Димитров и открит на 24 май 1978 г. Той е един от най-мащабните и амбициозни проекти за времето си. Разположен на пешеходната алея в идеалния център на Варна, хотелът винаги е бил тясно свързан с културния живот на града, в ролята си на основен партньор и място за настаняване при провеждането на големи мероприятия – фестивали, музикални събития, конференции и семинари.