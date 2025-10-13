Сподели close
Булевард "Червеноармейски"! За по-младите такъв във Варна няма, но родените през ХХ век помнят, че това бе името на бул. "Приморски". Днес в рубриката на Varna24.bg - "Преди и сега", ще ви покажем и разкажем как е изглеждал този булевард през времето, когато е носил името на Червената армия. Горната снимка от нашия колаж е заснета преди около 40 - 50 години.

Фотосите хващат едно и също място във Варна - от малките римски терми, до БМФ

Дърветата сега скриват сградата на Морска администрация, но на снимката от преди години се вижда Домът на транспортните работници "Ернст Телман“, какват функция изпълняваше тогава този обект.

Всичко това се намира на булевард "Приморски“, един от най-живописните във Варна. През годините той е имал различни имена, сред които ул. "Крепостна" (Rue du Rempart) през 1854 г., ул. "Набережна" след 1879 г., бул. "Фердинанд“ от 1890 г. до 1945 г., бул. "Червеноармейски“ от 1945 г. до 1992 г.

