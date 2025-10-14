ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте какви арт изненади ще има за варненци на Есенния салон на изкуствата
©
Откриването ще се състои на 15 октомври от 18:00 ч. в Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ с изложбата "Оригинал и отпечатък“ на Любен Стоев (1939–2016). Вечерта ще продължи с прожекцията на документалния филм "Моят чичо Любен“, посветен на твореца. Същата вечер, от 20:00 ч. на сцена "Раковина“, зрителите ще могат да гледат филма "Скритата красота на Северния бряг“ на Николина Борисова – Vivia Niki.
Програмата на салона включва още авторски концерти, изложби, премиери на книги и съвременен танц. Финалът на ще бъде поставен на 18 ноември, отново в ГХГ "Борис Георгиев“ с концерт под надслов "Барок и съвременност“ – изпълнение на дуото Ивайло и Десислава Ангелови и Мандолинен квинтет "Сезони“.
Програма:
Откриване – 15 октомври (сряда)
18:00 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна
Изложба "Оригинал и отпечатък“ на Любен Стоев (1939–2016) и прожекция на филма "Моят чичо Любен“
20:00 ч. – Сцена "Раковина“
Прожекция на документалния филм "Скритата красота на Северния бряг“ на Николина Борисова – Vivia Niki
18 октомври (събота)
19:00 ч. – Сцена "Раковина“
Концерт с авторска музика на група Echoo Balkan Samba
20 октомври (понеделник)
18:00 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна
Представяне на новата книга на Георги Бърдаров "Адажио за Мария“ от издателство "Мусагена“
23 октомври (четвъртък)
19:00 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна
Концерт на Салонен камерен ансамбъл. Програма: Л. В. Бетовен, Л. Фаренк, А. Шнитке
24 октомври (петък)
19:00 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна
Класически концерт на трио "INFINITO“, финансиран по програма на Европейския съюз. Програма: Й. Брамс, Г. Форе, Р. Мучински
25 октомври (събота)
19:00 ч. – Концертно студио БНР – Варна
Джаз-концерт на Теодор Петков Трио. Програма: авторска музика на Теодор Петков
27 октомври (понеделник)
18:30 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна
Литературно-музикална вечер на Сдружението на писателите – Варна. Представяне на книгите "Моят Вапцаров“ на Петър К. Стойков, "Сенките в душата“ на Свилен Лапаков, "Долината на сърцето“ на Стефка Маринова и "Шарен свят“ на Женя Маринова. Специално участие на Красимир Йорданов (китара)
3 ноември (понеделник)
19:00 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна
Концерт на Камерния оркестър на варненските учители "Анима“ с диригент Георги Зайранов, Хор на варненските учители "Арс Музика“ и деца-солисти от НУИ "Добри Христов“ – Варна
10 – 21 ноември
18:00 ч. – Галерия 33 – Варна
Изложба "Замислена вода“ на Николай Петров
12 ноември (сряда)
19:00 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна
Концерт на "Варненските солисти“ – Варненски камерен оркестър с диригент Ганчо Ганчев. Програма: Й. С. Бах, Г. Ф. Телеман, П. И. Чайковски
14 ноември (петък)
19:00 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна
Танцово съвременно представление "Отражения“. Автор и хореограф – Искра Проданова
15 ноември (събота)
18:30 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна
"Барок и съвременност“ – камерен концерт на квартет към Държавна опера – Пловдив със солист Марио Бобоцов (пиано). Програма: Й. С. Бах, В. Заимов, Др. Йосифов, Кр. Кюркчийски. Концертът е подкрепен финансово от Министерството на културата
17 ноември (понеделник)
18:30 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна
Бароков камерен концерт на Мандолинен квинтет "Сезони“. Солисти: Ивайло Ангелов (мандолина), Евдокия Бобоцова (мандолина), Милен Джуров (китара). Програма: А. Вивалди, Г.Ф. Телеман, Г. Хендел, Й. Хайдн. Концертът е подкрепен финансово от Министерството на културата
Закриване – 18 ноември (вторник)
18:30 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна
"Барок и съвременност“ – заключителен концерт на дуото виола/пиано – мандолина/пиано Ивайло и Десислава Ангелови и Мандолинен квинтет "Сезони“. Програма: А. Пярт, Г. Форе, К. Муниер, Л. В. Бетовен, П. Владигеров, Р. Балкански, Ц. Минкин, Н. Харизанос. Концертът е подкрепен финансово от Министерството на културата
Още от категорията
/
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на българските традиции и ценности
13.10
Варненци на протест срещу Зелената зона: Абсурд! Има 2800 паркоместа за общо 12 000 апартамента
13.10
Вицепремиерът Караджов: Нашата цел за пристанище Варна - повече инвестиции, товари и по-големи приходи
13.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на бъ...
18:32 / 13.10.2025
Адвокатът на Коцев за анонимния свидетел: Показанията му не улича...
08:28 / 13.10.2025
МСКЦ – Варна със спасителна операция на товарен кораб в Черно мор...
18:35 / 12.10.2025
Новина за жилищата във Варна, която ще разочарова доста хора
08:40 / 12.10.2025
Протест във Варна заради скандала с насилие над дете в Каблешково...
11:10 / 11.10.2025
Важно за всички, които ще пътуват по пътя Бургас – Варна!
09:06 / 11.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.