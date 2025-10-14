Есенният салон на изкуствата ще се проведе във Варна в периода от 15 октомври до 18 ноември. Традиционният форум събира живопис, музика, литература, кино и танц в едно общо културно преживяване.Откриването ще се състои на 15 октомври от 18:00 ч. в Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ с изложбата "Оригинал и отпечатък“ на Любен Стоев (1939–2016). Вечерта ще продължи с прожекцията на документалния филм "Моят чичо Любен“, посветен на твореца. Същата вечер, от 20:00 ч. на сцена "Раковина“, зрителите ще могат да гледат филма "Скритата красота на Северния бряг“ на Николина Борисова – Vivia Niki.Програмата на салона включва още авторски концерти, изложби, премиери на книги и съвременен танц. Финалът на ще бъде поставен на 18 ноември, отново в ГХГ "Борис Георгиев“ с концерт под надслов "Барок и съвременност“ – изпълнение на дуото Ивайло и Десислава Ангелови и Мандолинен квинтет "Сезони“.18:00 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – ВарнаИзложба "Оригинал и отпечатък“ на Любен Стоев (1939–2016) и прожекция на филма "Моят чичо Любен“20:00 ч. – Сцена "Раковина“Прожекция на документалния филм "Скритата красота на Северния бряг“ на Николина Борисова – Vivia Niki19:00 ч. – Сцена "Раковина“Концерт с авторска музика на група Echoo Balkan Samba18:00 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – ВарнаПредставяне на новата книга на Георги Бърдаров "Адажио за Мария“ от издателство "Мусагена“19:00 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – ВарнаКонцерт на Салонен камерен ансамбъл. Програма: Л. В. Бетовен, Л. Фаренк, А. Шнитке19:00 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – ВарнаКласически концерт на трио "INFINITO“, финансиран по програма на Европейския съюз. Програма: Й. Брамс, Г. Форе, Р. Мучински19:00 ч. – Концертно студио БНР – ВарнаДжаз-концерт на Теодор Петков Трио. Програма: авторска музика на Теодор Петков18:30 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – ВарнаЛитературно-музикална вечер на Сдружението на писателите – Варна. Представяне на книгите "Моят Вапцаров“ на Петър К. Стойков, "Сенките в душата“ на Свилен Лапаков, "Долината на сърцето“ на Стефка Маринова и "Шарен свят“ на Женя Маринова. Специално участие на Красимир Йорданов (китара)19:00 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – ВарнаКонцерт на Камерния оркестър на варненските учители "Анима“ с диригент Георги Зайранов, Хор на варненските учители "Арс Музика“ и деца-солисти от НУИ "Добри Христов“ – Варна18:00 ч. – Галерия 33 – ВарнаИзложба "Замислена вода“ на Николай Петров19:00 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – ВарнаКонцерт на "Варненските солисти“ – Варненски камерен оркестър с диригент Ганчо Ганчев. Програма: Й. С. Бах, Г. Ф. Телеман, П. И. Чайковски19:00 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – ВарнаТанцово съвременно представление "Отражения“. Автор и хореограф – Искра Проданова18:30 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна"Барок и съвременност“ – камерен концерт на квартет към Държавна опера – Пловдив със солист Марио Бобоцов (пиано). Програма: Й. С. Бах, В. Заимов, Др. Йосифов, Кр. Кюркчийски. Концертът е подкрепен финансово от Министерството на културата18:30 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – ВарнаБароков камерен концерт на Мандолинен квинтет "Сезони“. Солисти: Ивайло Ангелов (мандолина), Евдокия Бобоцова (мандолина), Милен Джуров (китара). Програма: А. Вивалди, Г.Ф. Телеман, Г. Хендел, Й. Хайдн. Концертът е подкрепен финансово от Министерството на културата18:30 ч. – Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна"Барок и съвременност“ – заключителен концерт на дуото виола/пиано – мандолина/пиано Ивайло и Десислава Ангелови и Мандолинен квинтет "Сезони“. Програма: А. Пярт, Г. Форе, К. Муниер, Л. В. Бетовен, П. Владигеров, Р. Балкански, Ц. Минкин, Н. Харизанос. Концертът е подкрепен финансово от Министерството на културата