Много материални щети и все още тлеещ огън е ситуацията към момента във "Фанагория" в кв. "Аспарухово", където снощи вилня огън.7 са загиналите кончета, едно от тях е било бебе. Спасените животни в момента се намират на поляна край комплекса и са в добро състояние. Пострадал е треньорът на животните, научиПо информация на негови близки той е настанен във ВМА, но няма данни какво е състоянието му.Именно той се е хвърлил в огъня, за да спасява животните.Все още не са изяснени причините довели до пожара.