Много материални щети и все още тлеещ огън е ситуацията към момента във "Фанагория" в кв. "Аспарухово", където снощи вилня огън.

7 са загиналите кончета, едно от тях е било бебе. Спасените животни в момента се намират на поляна край комплекса и са в добро състояние. Пострадал е треньорът на животните, научи Varna24.bg. По информация на негови близки той е настанен във ВМА, но няма данни какво е състоянието му. 

Именно той се е хвърлил в огъня, за да спасява животните. 

Все още не са изяснени причините довели до пожара.