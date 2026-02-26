Голям магазин е построен в местността със звучното име Боклук тарла във Варна. Това е голямата поляна в район "Владислав Варненчик“, която от две години насам е атрактивна за ново строителство.Търговският обект е от част от шуменска верига за хранителни и нехранителни стоки.По интересен е обаче топонимът Боклук тарла. Думата боклук е ясна. Тарла според някои, идва от турски език и значи "нива“. Съществува и предположение, че произлиза от название за "кошара“, но има е преносен смисъл като синоним на хаос, безпорядък, битпазар.Тарлата се превежда под формата на голям лунапарк с множество сергии на амбулантни търговци. В миналото е привличала предимно селяните, които стояли на тарлата по седмица. На тарлата хората си правели снимки за спомен, виждали "невидимия човек“, люлки и фокусници, най-дебелата жена с брада и подобни. Тарлата е увековечена и в местния песенен фонд – пее се "Залюля се Дана,/ долу на тарлата,/ на новите люлки,/ между два солдатя,/ Тодор и Маринчо...“.