Вижте какво построиха в местността Боклук тарла във Варна
Търговският обект е от част от шуменска верига за хранителни и нехранителни стоки.
По интересен е обаче топонимът Боклук тарла. Думата боклук е ясна. Тарла според някои, идва от турски език и значи "нива“. Съществува и предположение, че произлиза от название за "кошара“, но има е преносен смисъл като синоним на хаос, безпорядък, битпазар.
Тарлата се превежда под формата на голям лунапарк с множество сергии на амбулантни търговци. В миналото е привличала предимно селяните, които стояли на тарлата по седмица. На тарлата хората си правели снимки за спомен, виждали "невидимия човек“, люлки и фокусници, най-дебелата жена с брада и подобни. Тарлата е увековечена и в местния песенен фонд – пее се "Залюля се Дана,/ долу на тарлата,/ на новите люлки,/ между два солдатя,/ Тодор и Маринчо...“.
