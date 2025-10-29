ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте какво се случва под Делфинариума
Както Varna24.bg информира предната седмица там тече поредната фаза от проекта "Алея Първа“ – стратегическа инициатива за развитие и облагородяване на крайбрежната зона на Варна.
"Алея Първа“ е връзката между града и морето – проект, който обединява хармонията на природата и духа на съвременния свят, за да вдъхне нов живот на варненското крайбрежие.
До момента дейности по него са: през 2013 г. е направено брегоукрепителното съоръжение, панорамната алея, свободен паркинг с близо 700 паркоместа, канализация, алейно осветление, пейки и кошчета, както и поддръжката, извършвана ежегодно от "Холдинг Варна“ АД със собствени средства.
През тази есен ще се завърши канализационната и електрификационната инфраструктура, ще се изгради канално-помпена станция при Шокъров канал, както и ще се даде старта на два от ключовите обекти – панорамната асансьорна кула и водния център.
Новият воден център ще бъде място за спорт, отдих и рекреация с атракциони, басейни с минерална вода и специална социална програма, която предвижда безплатни уроци по плуване за деца до 12-годишна възраст.
Минералната вода, с която ще се захранват съоръженията, се добива от сондаж с дълбочина от 2000 метра и има естествена температура между 48 и 50 градуса.
Вчера информирахме за преместването на 3 дървета, разположени в зоната под укрепително съоръжение в обекта.
