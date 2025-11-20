Започна монтирането на коледната украса по централните пешеходни артерии във Варна. Лампички са окачени до сградата на Драматичния театър, а в момента работници с вишка поставят и полилеите край хотел "Черно море“.От миналата година изцяло нова, енергоспестяваща е празнична украса.1800 м лампички ще осветят фасадата на Варненския окръжен съд. Пешеходната зона на бул. "Сливница" до входа на Морската градина ще бъде осветена от 17 нови пана тип фенер, монтирани по дърветата. Коледното осветление на Варна е изцяло с LED лампи и ниска консумирана мощност - 27 кW/h. От фирмата, ангажирана с монтажа, уточняват, че цялата консумация на електроенергия е сравнима с консумацията за периода на две домакинства.