Вижте какво става по Ларгото във Варна
© Varna24.bg
От миналата година изцяло нова, енергоспестяваща е празнична украса.
1800 м лампички ще осветят фасадата на Варненския окръжен съд. Пешеходната зона на бул. "Сливница" до входа на Морската градина ще бъде осветена от 17 нови пана тип фенер, монтирани по дърветата. Коледното осветление на Варна е изцяло с LED лампи и ниска консумирана мощност - 27 кW/h. От фирмата, ангажирана с монтажа, уточняват, че цялата консумация на електроенергия е сравнима с консумацията за периода на две домакинства.
Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е изначално компетентен да разглежда делото срещу Благомир Коцев
