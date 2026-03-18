Вижте кога и къде ще пръскат срещу кърлежи във Варна
©
- Морска градина – 01-03.04.2026 г.
- Зоопарк, Природонаучен музей – 03.04.2026 г.
- Аспарухов парк – 06.04.2026 г.
- кв. "Владислав Варненчик" – паркове, кучешки градинки – 07.04.2026 г.
- парк "Младост" – 08.04.2026 г.
- парк "Възраждане" – 09.04.2026 г.
- дворове на учебни заведения – 06-09.04.2026 г.
- дворове на детските заведения – 14-30.04.2026 г.
- детски и спортни площадки, квартални градинки – 04-29.05.2026 г.
В парковете обработките ще се извършват в късните вечерни или ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба. Те ще се провеждат при подходящи климатични условия (температура, влажност, вятър, валежи, прорастнала растителност). Дворовете на детските заведения ще се третират след предварително уведомление на директор или друго отговорно лице. Дворовете на училищата ще се обработват по време на пролетната ваканция на учениците, като екипите ще уведомяват дежурните отговорни лица преди началото на предстоящото третиране.
Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи ще се обозначават с предупредителни табели.
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.