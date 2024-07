Вижте колко се е променило това място във Варна за 100 години

© Няма варненец, който да не е минавал покрай тези сгради. Но, днес – в рубриката на Varna24.bg – "Преди и сега“, ще ви покажем мястото с разлика от 100 години.



На горната снимка от нашия колаж виждате от дясната й страна сградата на Варненската популярна банка. Сегашната й сграда (на долната снимка) е построена през 1937 – 1939 година. През соца в нея се помещаваше БНБ. Сега също е офис на финансова институция. До нея са били частни сгради, сега е магазин "New Yorker". Бившата "Валентина“, както я знаят по-възрастните варненци, е построена през 1977 г. Архитект е Богдан Матеев. Била е смел за времето си проект, но със силен и отличаващ, дори контрастен с околните обекти, характер (вижте ТУК любопитна подробност за тази сграда).



Разликите в двете снимки са много. Но мястото е едно – площад "Независимост“ - историческото сърце на града още от преди Освобождението през 1878 г., където е била концентрирана светската и духовна власт, а днес е средище на културния живот с наличие на сградата на Драматичния театър и начало на пешеходната зона в централната градска част.



Площад "Независимост" се намира в централната градска част и е заключен между улиците "Шопен", "Преслав" и Окръжния съд. Понастоящем на площада се намира Драматичният театър "Стоян Бъчваров", Окръжният съд и Градските фонтани.



Въпреки главоломното разрастване на Варна след Освобождението, "Независимост" си остава главен площад. Обособен като център още преди 1878 г., той носи името "Мусалла", тъй като в непосредствена близост на мястото на днешната градска градина се е намирало старото мюсюлманско гробище. През 1860 г. турската власт построява варненски конак (днес сградата се ползва от Държавен архив), а през 1870 г. е издигната постройката на старата турска община Белидие хаане (за съжаление е съборена през 1959 г.). Също в турско време на площада е било построено и училище "Руждие" (не съществува) и монументалната чешма-паметник на султан Махмуд ІІ, построена в негова чест, заради възстановяването на Варна след руското опустошение през 1828-29 г. След Освобождението площадът се именува "Преславски", тъй като покрай него минавала главната улица "Преслав". В чест на обявяването на Независимостта на България през 1908 г. той е преименуван "Независимост". През 1952 г. получава името "9-ти септември", в чест на датата, която бележи началото на комунистическата власт в България. През 1992 г. е върнато името "Независимост". Около площада съществуват сгради, които представят архитектурното развитие на Варна с образци от предосвобожденската османска архитектура (Държавният архив), следосвобожденската европейска архитектура (частните постройки, издържани в духа на класицизма и барока) и строителството от социалистическия период (Окръжният съд, строен като Градски народен съвет и Модна къща "Валентина", днес "New Yorker"). В периода 1912-1932 г. на площада е изграден и Драматичният театър. През 1960 г. е оформено и пространството за Градски фонтани. При изкопни работи под южната част на площада са открити и части от римската крепостна стена. Единственият фрагмент от този обект, който може да бъде видян се намира зад сградата на днешния търговски център "New Yorker".



