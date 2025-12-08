Вижте коя е била най-вървежната улица във Варна преди 100 години
Днес тя е герой в рубриката на Varna24.bg - "Преди и сега“.
На снимките от нашия колаж виждате началото ѝ – от площад "Петко Славейков“ (гаровият), в посока щаба на Военноморските сили.
Данните от археологически разкопки в района на днешната улица позволяват да се заключи, че тази част на римския Одесос не е била застроена, а е служила като едно от сметищата на града, използвано още от елинистическата епоха. Едва през късната античност (ок. ІV–VІ в.) тук са били издигнати нарядко няколко бедни къщи.
Според изворите, през ноември 1888 г. улицата се дели на Стара Преславска и Голяма Преславска, започваща от Балък пазар и завършваща при Татар капия и пътя за Добрич. До 1891 г. на главната и "най-многошумна“ "Преславска" улица се помещава консулството на Русия във Варна., чиито помещения през 1892 г. се преустрояват в хотел с градина.
В началото на ХХ век е главна търговска улица на града, разграничаваща българската, турската, гръцката, арменската и еврейската махала. Южната част на улицата, пред гарата и пристанището, се нарича "Цариградска“ и е пригодена да обслужва морската търговия. Компании като "Лойд Триестино“ отварят свои кантори през 30-те години на тези адреси. Освен тях работят сарафи (менители), както и клонове на БНБ и на Варненската популярна банка. От търговските кантори и магазини преобладават тези на леката тъкаческа промишленост – вълнени и копринени платове. Функционират хотелите "Париж“, "Комерсиал“, "Виена“, "Кооп“, "Преслав“, както и Италианския клуб и кафене "Балкан“ с едноименното "Международното пътническо бюро“.
На ул. "Преславска“ е и първата голяма търговска сграда във Варна – "Базар Паруш“. Особен символ на улицата е и монументалната постройка с внушителен централен купол – Варненската Търговско-индустриална камара и Стокова борса. Проектът за нея е на инж. Дабко Дабков и арх. Стефан Попов и е осъществен между 1923 и 1930 г. Днес това е монументалната сграда на щаба на ВМС.
