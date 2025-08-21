Днес - 21.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Константиново и прилежащите към него вилна зона на с. Константиново – местност Панорама, местност Припека, местност Черешова градина, местност Крушева градина, местност Лазур, местност Навеса, местност Чатал чешма, местност Кривината.На 21.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Белослав - бензиностанция Петрол, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма ХЕЛЛЕНИКА ООД ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, ПЕТРОЛ АД, БАЛКАНСКИ ООД, и Антена мобилен оператор в м-ст Пещерите.На 21.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Климентово.На 21.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Орешак, с. Ген. Кантарджиево, района около ВИ Кантарджиево, ВЗ Кранево и м-ст Перчемлията.В периода 20.08.2025 г. - 21.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец, клиентите, електрозахранени от ТП 1619.В периода 18.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти..На 21.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Девня - улиците: Съединение, Волга, Козлодуй, Райко Даскалов, Патриарх Евтимий, Фронтоваци, Дунав, Цар Самуил, Вихър, Братя Миладинови, Чаталджа, Марек, Явор, Райко Даскалов, Средна гора.На 21.08.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Девня.На 21.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Изгрев, м-ст Сотира, м-ст Кемер дере - ограничени по ул. Мир – района над нов хлебозавод, ул. Мир 5,41,50,52,113,117,119,133,134 , ул .инж. Крум Петров 3, ул. Кап. I ранг доц. Цв. Папазов, ул. Фриц Цвики 4, 6, 9, електрозахранени от ТП 491.В периода 19.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр.Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул .Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.В периода 20.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Черноок. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 19.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол - ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Христо Михайлов, ул. Георги Бенковски, ул. Малчика, ул. Лиляна Димитрова, ул. Тервел, ул. Климент, електрозахранени от ТП 10.В периода 20.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник.В периода 20.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с .Ветрино , с. Михалич , с. Искър , с. Добротич , с. Момчилово , с .Средно село.В периода 18.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Невша. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 18.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 21.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. Христо Патрев, ул. Цар Самуил, ул. Антон Иванов, ул. Здравко Бомбов, ул. Генерал Заимов, ул. Ангел Кънчев, ул. Георги Димитров, ул. Райна Княгиня, ул. Климент, ул. Васил Левски, ул. Илия Атанасов, електрозахранени от ТП 6.В периода 21.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково.В периода 21.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Китен, с. Блъсково, с. Градинарово, с. Черноок и в района на МТП Дивес Блъсково и МТП Глобул Китен.На 21.08.2025 г., от 8:30 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Вл. Варненчик, бл. 25, бл. 29, бл. 30, бл. 31, ул. Шести септември, ул. Ниш , ул. Проф. Петър Димков-Лечителя, фирмите: ДОМИНО 4 ООД, АНЕТ 1 ООД, ТАБАКО ЦЕНТЪР ООД, ЕТ СТРЕЛЕЦ - ЖИВКО ЖЕКОВ, електрозахранени от ТП 818.На 21.08.2025 г., от 8:30 ч. до 12:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Вл. Варненчик.