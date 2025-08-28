На 28.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Чайка - 38, 39, 98, 198. ДГ 21 "Калина Малина", ДГ 22 "Мечо Пух", Математическата гимназия, фирмите: УСХ ЕАД, ЛИМ 21 ЕООД, електрозахранени от ТП 177.На 28.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Изгрев - клиентите, електрозахранени от ТП 1730.В периода 27.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец, клиентите, електрозахранени от ТП 1619.На 28.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Константиново и прилежащите към него вилна зона на с. Константиново – местност Панорама, местност Припека, местност Черешова градина, местност Крушева градина, местност Лазур, местност Навеса, местност Чатал чешма, местност Кривината.На 28.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Белослав - бензиностанция Петрол, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма ХЕЛЛЕНИКА ООД ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, ПЕТРОЛ АД, БАЛКАНСКИ ООД, и Антена мобилен оператор в м-ст Пещерите.На 28.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Аксаково - ул. Акация, ул. Александър Павлович, ул. Батова, ул. Боряна, ул. Бреза, ул. Велико Димитров, ул. Георги Петлешев, ул. Грозден, ул. Детелин Минчева, ул. Добруджа, ул. Дръзки, ул. Здравец, ул. Извор ул. ул. Кусолкин, ул. Мико Палаузов, ул. Михаил Иванов, Нанко Недев, Местност Аксаковска панорама, Местност Вълчан чешма, Местност Кун тепе, Местност Михлюза, Местност Над асфалта и местност Терасите, ул. Орлово гнездо, ул. Петрича, ул. Петър Маринов, ул. Роза ул. Слави Дойчев, ул. Тракия, ул. Тревен, ул. Цанко Церковски и ул. Чайка.В периода 27.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – ТП 11 Шерба и ТП 12 Бункера.В периода 27.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 8:00 ч. до 10:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Гроздьово.На 28.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Чайка.На 28.08.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Рояк, с. Тутраканци, с. Бозвелийско и МТП 41 Провадия.В периода 25.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 25.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Невша. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 27.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник.В периода 27.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Ветрино, с. Михалич, с. Искър, с. Добротич, с. Момчилово, с. Средно село.В периода 28.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово - фирмите: В И К - ВАРНА ООД, ЕСКАНА АД, НИКОС-ПЛАМ ЕООД.На 28.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Бялата чешма, м-ст Дилбер чешма, част от м-ст Манастирски рид в района около конна база Виница.На 28.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна – карето, заключено между ул. Константин Доганов, ул. Добротица, ул. Крепостна, ул. Антон Страшимиров, ул. Алеко Богориди, ул. Хан Пресиян, електрозахранени от ТП 303.На 28.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Св. Никола, кв. Бриз, ул. Петър Слабаков, ул. Преслав Петров, част от ул. 114 и част от ул. Боян Блъсков, част от ул. Сирма Войвода, електрозахранени от КТП 1936.На 28.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна Част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.На 28.08.2025 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Левски /Цветен кватрал/, ул. Ружа, ул. Карамфил, ул. Кокиче, ул. Прилеп, електрозахранени от ТП 378.