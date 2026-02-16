Днес - 16.02.2026 г., от 8:30 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Владислав Варненчик, бл. 5, бл. 6, бл. 7, бл. 17, ул. Цанко Церковски, ул. Кап. Георги Панчев 17, електрозахранени от ТП 743.На 16.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Абатко, м-ст Арабско селище, част от бул. Княз Борис I, част от ул. 45-та, ул 47-ма и част от ул. Св. Св. Константин и Елена, електрозахранени от ТП 1930.На 16.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Горен чифлик . Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 16.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – клиентите, електрозахранени от ТП 2, ТП 7 и ТП 8.На 16.02.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Юнак, с. Дъбравино.На 16.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Садово – клиентите, електрозахранени от ТП 2.На 16.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 1.В периода 16.02.2026 г. - 20.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Пчелник - клиентите, електрозахранени от ТП 1.На 16.02.2026 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Младост, бл. 124, бл.125, 129, бл. 130, електрозахранени от ТП 825.На 16.02.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Д-р Любен Попов 18 вх. А.На 16.02.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Звездица, м-ст Летището, м-ст Под село.На 16.02.2026 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Звездица - ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140, ВиК - ВАРНА ООД (помпена станция Звездица).В периода 16.02.2026 г. - 19.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Белоградец – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 16.02.2026 г. - 18.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Невша – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 16.02.2026 г. - 19.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Левски – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 16.02.2026 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Белослав - кв. Младост жилищни блокове ,електрозахранени от ТП 1.На 16.02.2026 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Белослав.В периода 16.02.2026 г. - 18.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Аспарухово и с. Комунари.На 16.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. Христо Смирненски, ул. Георги Петлешев, ул. Тервел, ул. Никола Вапцаров, ул. Христо Ботев, ул. Толбухин, ул. Иван Вазов, ул. Георги Бенковски, ул. Антон Иванов, ул. Христо Михайлов, ул. Пеньо Пенев, ул. Митко Палаузов, ул. Цар Иван Шишман, ул. Йордан Йовков, ул. Добри Топалчев, ул. Елин Пелин, ул. Пейо Яворов, ул. Климент, електрозахранени от ТП 1.На 16.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Боряна, с. Сладка вода.На 16.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1.На 16.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та, ул. 42-ра, ул. 9-та.На 16.02.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Възраждане.На 16.02.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Младост.